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داعية سلفى: تشكيك يوسف زيدان فى "الإسراء والمعراج" فكر معتزلة مرفوض

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داعية سلفى: تشكيك يوسف زيدان فى "الإسراء والمعراج" فكر معتزلة مرفوض داعية سلفى: تشكيك يوسف زيدان فى "الإسراء والمعراج" فكر معتزلة مرفوض
قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى، إن حديث يوسف زيدان حول الاسراء والمعراج، وتشكيكه فى الإسراء وأن المسجد الاقصى ليس أولى القبلتين هو فكر يشبه فكر المعتزلة الذين يقدمون العقل عن النقل ، ووصفه بـ"فكر مرفوض فى الإسلام".

وأضاف الداعية السلفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاسراء ذكر فى القرآن الكريم نصا، والمعراج ذكر فى الاحاديث النبوية وهو ثابت فى جميع الأحاديث الصحيحة، موضحا:" ما قاله زيدان مستغرب وكنت أتمنى أن لا يصل به الحال إلى هذا".

وطالب الداعية السلفى، يوسف زيدان بأن يتوقف عن هذه التصريحات وأن يعتذر عما قاله.

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