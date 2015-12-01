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الإدارية العليا تقضى برفض طعن إعادة الانتخابات بـ"تلا الشهداء" بالمنوفية

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الإدارية العليا تقضى برفض طعن إعادة الانتخابات بـ"تلا الشهداء" بالمنوفية الإدارية العليا تقضى برفض طعن إعادة الانتخابات بـ"تلا الشهداء" بالمنوفية
قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من عبد المجيد بهجت راضى وأحمد السيد عبد العال، والذين طالبا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الرابعة "تلا الشهداء" بالمنوفية ووقف إعادة الانتخابات .

واختصم الطعنان وحملا رقمى 13697 و 13695 لسنه ق ع كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات المنوفية.
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