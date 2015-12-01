فاليري أبو شقرا الأوفر حظاً لنيل لقب ملكة جمال العالم

نشر موقع Global beauties مقالاً جاء فيه أسماء أبرز المرشّحات للفوز بلقب ملكة جمال العالم لعام 2015 ضمن حفل يقام في الصين ليل 19 ديسمبر/ كانون الأول.

ومع اقتراب موعد المباراة، انقلبت المقاييس إذ تراجعت فرص بلدان وتقدّمت فرص بلدان أخرى بالنسبة الى تحقيق اللقب الجمالي العالمي. وعلى سبيل المثال خرجت الصين والولايات المتحدة الأمريكية من لائحة الأسماء الخمسة والعشرين الأولى، على عكس فرنسا التي تقدّمت من المركز الرابع الى المركز الثالث، ودخلت فيتنام وبولندا الى المركز الرابع والخامس تدريجاً.

أما المفاجأة الأهم بالنسبة الى لبنان واللبنانيين، فهي أخذ ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا زمام المبادرة التي تخوض بحسب المقال معركة شرسة ضدّ البرازيل حيث تبقى هاتان الملكتان الأكثر حظاً للفوز بالتاج العالمي.

وكانت قد تُوّجت فاليري أبو شقرا، إبنة بيروت، ملكة جمال لبنان للعام 2015 في حفل ضخم نظّمته قناة LBCI، بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانيّة في كازينو لبنان، بحضور وزير السياحة ميشال فرعون، وشخصيّات إعلاميّة وسياسيّة وإجتماعيّة بارزة.

بالصور: ملكة جمال فنزويلا لعام 2015 سوريّة الجنسية