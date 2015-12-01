من هي الطفلة التي جمعت تامر حسني وزوجته مع نجوم الغناء في عيد ميلادها؟

احتفل منظم الحفلات وليد منصور وزوجته دينا راشد بعيد ميلاد ابنتهما خديجة، وسط حضور العديد من نجوم الوسط الغنائي.

وتواجد بالاحتفال كل من المطرب تامر حسني، والذي اصطحب معه زوجته المغربية بسمة بوسيل، كما حرص على الحضور أيضا كل من المطربين حمادة هلال ومحمد نور وحسام الحسيني ،أحمد الشامي، وأوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، وأحمد عصام ومحمد رشاد ومينا عطا وعدد كبير من الأهل والأصدقاء وظهرت المطربة مي كساب بلوك جديد حيث غيرت لون شعرها الى الأشقر. وحرص الحضور على أخذ بعض الصور مع خديجة وليد منصور خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

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