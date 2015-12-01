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سميرة سعيد وأنغام تتصارعان على المرتبة الأولى فمن فازت بينهما؟

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سميرة سعيد وأنغام تتصارعان على المرتبة الأولى فمن فازت بينهما؟ سميرة سعيد وأنغام تتصارعان على المرتبة الأولى فمن فازت بينهما؟

الإثنين 30-11-2015 22:53

الفنانتين سميرة سعيد "عايزة أعيش" وأنغام "أحلام بريئة"، الذين طرحا في الأسابيع الماضية.

واستطاعت سميرة الحفاظ على تصدّر المبيعات بألبومها الأخير "عايزة أعيش" الذي طُرح يوم 5 نوفمبر الجاري، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما جاء ألبوم الفنانة أنغام "أحلام بريئة" بالمركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما احتل الصدارة لأسابيع.

على صعيد آخر تبدأ سميرة الأيام المقبلة تصوير أغنية "محصلش حاجة" على طريقة الفيديو كليب والتي تحقّق نسب مشاهدة كبيرة وتداولاً بين الجمهور، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.

 

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