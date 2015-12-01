حفلة أنغام في "أوبرا مصر" كاملة العدد

قدمت المطربة أنغام واحدة من أٌقوى الحفلات الغنائية التي حملت لافتة " كامل العدد" على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الإعلامي محمود سعد والسيناريست تامر حبيب ومحمد شاهين و عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

أنغام قدمت عدداً كبيراً من أغاني ألبومها الجديد "" أحلام بريئة" بداية من "أهي جت" ومرورا "بحب أغني" ،"سانده عليك" ،"أكتبلك تعهد" ،"جنبك مكاني"،"بين البنين" ،"طول ما أنت بعيد"،"حته ناقصة" فضلاً عن أغاني من أرشيفها الحافل بالنجاحات.

وقد تفاعل الجمهور مع أنغام بشكل كبير حيث طالبها بإعادة غناء عدد من الأغاني، وبدت أنغام راضية عن تفاعل الجمهور معها ومع أغانيها الجديدة على وجه الخصوص.