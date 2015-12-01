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عائلة الاعلامية شهد بلان تنهار بسبب حالتها

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الثلاثاء 01-12-2015 01:24

فجع الوسط الإعلامي أمس بحادثة الزميلة شهد بلان مقدمة برامج "ام بي سي" MBC بعد تعرضها لحادث مروري مروع أدّى إلى نقلها إلى المستشفى في إمارة دبي بعد أصابتها البالغة لتدخل على اثارها الى غرفة العمليات بعد إصابتها في اليد والحوض.

ضمن ذلك عرض برنامج لـET بالعربي حالة عائلة شهد بعد دخولها الى غرف العمليات تأثرهم الكبير بوضع ابنتهم الحساس مما منعهم من الكلام من شدة الذهول والدموع واللجوء الى الدعاء لإنقاذ شهد من محنتها.

فيما طمأنت الإعلامية جيهان الحداوي والمدير التجاري لمجموعة ام بي سي و مقدمة أخبار في نشرة ام بي سي محبين شهد عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر قائلة: " الحمدلله شهد بلان حبيبتنا بخير وحالتها مستقرة ... ربي يتمم عليها الشفا ".

فيما طالبت الإعلامية خديجة الوعل بالاستمرار في الدعاء الى المحبوبة شهد قائلة: " الرقيقة البشوشة تنشر الفرح في كل مكان هي الآن بحاجة لدعواتكم اللهم ألبسها ثوب الصحة وأنعم عليها بالشفاء أدعوا لها ".

الجدير بالذكر ان الحادثة التي تعرضت لها شهد بلان جاءت بعد ساعات من انضمامها لـET بالعربي لتتعرض السيارة التي كانت تقلها إلى حادث طفيف، إلا أنه أثناء انتظارهم المساعدة صدمتهم سيارة أخرى مسرعة، ونتج عنها وفاة السائق.

 

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سيدتي

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