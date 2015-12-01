مصادر بـ"الإسكان": الإعلان عن المرحلة الثانية لأراضى الجمعيات فى يناير

أكدت مصادر بهيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الاسكان، أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من توزيع أراضى الجمعيات مطلع العام المقبل، مضيفة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية تتضمن ١٠٠ فدان، وسيتم الإعلان عنها يناير المقبل على جمعيات الإسكان التعاونى.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم منح الأولوية للجمعيات التى لم يسبق لها الحصول على أراضى قبل ذلك، والجمعيات التى انتهت من تنفيذ المشروعات لعدد كبير من أعضائها ، بالإضافة إلى أنه سيتم مراعاة جدية الجمعيات التى حصلت على أراضى والتزمت بالموعد المحدد.

وكانت مصادر مطلعة بهيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان، كشفت أنه سيتم توزيع عدد٢٠٠ فدان على ٩٥ جمعية تعاونية بمدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر، وذلك يوم ١٤ ديسمبر المقبل.

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