هطول أمطار غزيزة على مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء

تعرضت مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء فى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.

وجرت المياه فى مسارات الأودية المختلفة فى مناطق جنوب العريش، كما تجمعت البرك فى الشوارع .

وأكد مصدر مسئول فى غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، انه لم يتم تلقى بلاغات بوقوع حوادث على الطرق او اضرار فى الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش:" تم تجهيز فرق تدخل سريع من المهندسين وسيارات شفط المياه لسرعة سحب البرك من الشوارع وتسهيل حركة المرور".

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