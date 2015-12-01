ميسى: جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإسبانى نتيجة جهد كل فريق برشلونة

نسب النجم ليونيل ميسى، لاعب فريق نادى برشلونة الإسبانى وقائد المنتخب الأرجنتينى، الفضل لجهد فريق برشلونة فى فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإسبانى.

ونشر ميسى صورته حاملاً الجائزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، قائلا: "إنه لشرف أن أحصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإسبانى "لاليجا" لموسم 2014/2015، هذه الجائزة نتيجة العمل الشاق لكل الفريق، شكراً لكل رسائل التهنئة".

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