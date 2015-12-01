الادارية العليا ترفض طعن حافظ أبو سعده المطالب بإعادة انتخابات المعادى

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من حافظ السيد محمد أحمد أبو سعدة المحامى، وشهرته حافظ أبو سعدة، المرشح عن الدائرة 19 ومقرها قسم شرطة المعادى، والذى تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات على المقعد الفردى بالمعادى بالدئرة 19، وإعادة فرز الأصوات الباطلة بكافة لجان الدائرة، واستبعاد لجنة فرز مدرسة عمر بن عبد العزيز بطرة، وإعادة تجميع أصوات المرشحين حافظ أبو سعدة رقم 7 وجمال الشريف رقم 18 وحسين مجاور رقم 1 .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13426 لسنه 62 ق كلا من رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للفرز جنوب بصفته.

وقال الطعن إن العملية الانتخابية شابها عدد من المخالفات والرشاوى الانتخابية، وتم رصد مخالفات باللجان المتواجدة بمدرسة عمر بن عبد العزيز بطرة، وذلك لعدم توقيع أمين عام اللجنة على نموذج رقم 6 الخاص بالناخبين.