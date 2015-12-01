إحالة الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بدائرة الرياض بكفر الشيخ للموضوع

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الطعن المقام من السيد حامد المحامى وكيلا عن لملوم على محمد العرنج المرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، والذى يطالب بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والقضاء مجدداً بوقف الإنتخابات الجولة الاولة من المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية وإعادتها بالدائرة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة اليوم الثلاثاء بعد 15 دقيقة .

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13721 لسنه 62 قضائية عليا، كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ووزير الداخليه بصفتهم .

وذكر الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى شابهه عيب مخالفة الدستور والقانون والخطا فى تطبيق القانون وتأويله والسفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.

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