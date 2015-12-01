رفض الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بدائرة فارسكور فى دمياط

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سعد وهبة صقر، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات والإعادة بالدائرة الثالثة مركزي فارسكور والورق بدمياط على مقعد الفردى وإعادة الفرز.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13424 لسنه 62 ق ع كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس اللجنه العامه للانتخابات بدمياط ووزير العدل.

وقال الطعن إن الجولة الأولى شهدت تحقيق عدد كبير من الأصوات بالنسبة للطاعن ببعض لجان الدائرة وقد شاب العمليه الانتخابيه بعض من التزوير وتؤيد البطاقات الانتخابيه لصالح مرشحين اخرين.

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