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اليوم..بدء تلقى طلبات التقديم لمشروع "جمعيتى" بالوادى الجديد

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اليوم..بدء تلقى طلبات التقديم لمشروع "جمعيتى" بالوادى الجديد اليوم..بدء تلقى طلبات التقديم لمشروع "جمعيتى" بالوادى الجديد
قال صلاح السيد مدير عام بالوادى الجديد، أن المديرية ستبدأ اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لمشروع "جمعيتى"، لفتح منافذ متطورة لتوزيع السلع التموينية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يستفيد منه فئة الشباب من سن 21 سنة إلى 45 سنة، من المقيمين بالمحافظة حيث يتم منح المستفيد قرض بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه من الصندوق بجانب صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز .

وأضاف السيد ، فى تصريحات صحفية، أن المشروع يتضمن تجار السلع التموينية الحاليين ممن يرغبون فى تطوير منافذهم ، بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة ،حيث يتم تلقى طلبات الراغبين من خلال إدارات التموين بالمراكز وديوان المديرية وفرع الصندوق الاجتماعى بالمحافظة .

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مصر 365

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