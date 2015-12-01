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بالفيديو – إلى الصدارة.. نابولي يسقط إنتر في قمة مثيرة

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بالفيديو – إلى الصدارة.. نابولي يسقط إنتر في قمة مثيرة بالفيديو – إلى الصدارة.. نابولي يسقط إنتر في قمة مثيرة

تغلب نابولي على منافسه إنتر ميلان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في ملعب سان باولو.

واستضاف نابولي نظيره إنتر ميلان لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي، واستطاع أصحاب الأرض تحقيق انتصارا هاما جعلهم يتصدرون المسابقة.

افتتح جونزالو إيجواين أهداف المباراة سريعا في الدقيقة الثانية، قبل أن يعود ويسجل هدفا جديدا في الدقيقة 62.

وبعد خمس دقائق قلص آدم لياييتش النتيجة للنيراتزوري.

وكاد الإنتر أن يعدل النتيجة في الوقت المحتسب بدل من الضائع ولكن القائم تصدى مرتين لتسديدات لاعبيه.

وشهدت المباراة طرد للاعب النيراتزوري يوتو ناجاتومو في الدقيقة 45 عقب حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى 31 نقطة يتصدر بهم المسابقة بفارق نقطة عن منافسه إنتر.

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فيديو اليوم السابع

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