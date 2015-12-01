مؤتمر يبحث أحدث التطورات في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة العصبية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، حفل افتتاح المؤتمر الدولي للتأهيل العصبي للأطفال، الذي تنظمه مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع كل من مركز (رانشوس لو أميجوس) في الولايات المتحدة وجامعة جنوب كاليفورنيا، بداية من اليوم حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الاهتمام والرعاية اللتين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوفير الرعاية الطبية لكل فئات المجتمع.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، أن المؤتمر يأتي في إطار نهج المؤسسة بالعمل على الاستقطاب وتوطين المعرفة، وبناء جسور التعاون مع أرقى المؤسسات والمراكز العلمية المتخصصية، بما يسهم في تطوير برامج الرعاية التي تقدمها مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

ويكتسب هذا المؤتمر أهميته لكونه الأول المتخصص الذي يتم تنظيمة في العالم العربي إذ سيتم من خلاله تحقيق كثير من الأهداف، ومنها التعرف إلى أحدث التطورات في مجال تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة العصبية، ومنها أيضاً رفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى في المملكة العربية السعودية ومتابعة نتائجها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمتخصصين والطلاب للمشاركة والاستفادة من الأبحاث الدولية في هذا المجال، علماً أن المؤتمر يضم نخبة من العلماء من ذوي الخبرة العالمية في مجالات علم الأعصاب لدى الأطفال.

ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر الدكتور تشارلز يوليو مدير مركز علاج الأعصاب في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، والدكتورة أميتيس توفيقي مديرة خدمات الأمراض العصبية والابتكار لإدارة الخدمات الصحية في مدينة لوس أنجلوس، والدكتور كريستيان أكيولينا استشاري أعصاب أطفال مستشفى بورتلاند المملكة المتحدة.

الجدير بالذكر أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية منذ افتتاحها عام ٢٠٠٢م وهي تتبى رسالتها الإنسانية (مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم) وتعد من أكبر مدن التأهيل الطبي في العالم، وقد حققت كثيراً من الإنجازات على الصعيد الطبي، واستطاع الآلاف بفضل الله ثم بفضل ما تقدمه من رعاية صحية وتأهيل متكاملة وفق معايير الجودة العالمية من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتخطي الإعاقة التي كانوا يعانونها.

وقد حصلت المدينة على جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة في العام الماضي في منتدى رواد الكفاءة والتنوع الذي تشرف عليه وزارة العمل، كما حصلت على جائزة أفضل بيئة عمل للاستشفاء المقدمة من معرض بناء المستشفيات في الشرق الأوسط، ويأتي هذا الحدث العلمي في سياق البرامج العلمية والبحثية التي تسهم بها مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية لدعم البرامة العالمية المتخصصة واستقطاب العلماء في المجال.