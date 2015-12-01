د. ثريا عبيد: السلام لا يقتصر على النزاعات والحروب بل يشمل الأسرة والمجتمع

أكدت د. ثريا أحمد عبيد، عضو مجلس الشورى والمديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ان السلام لا يقتصر فقط على فض النزاعات السياسية او الحروب، ولكنْ هناك مفهوم السلام في الاسرة السلام في المجتمع المحلى ومفهوم السلام في العلاقات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال محاضرة القتها مؤخراً امام طلاب المدرسة البريطانية الهولندية العالمية بجدّة بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي تحتفل به الأمم المتحدة بهدف نشر الوعي حول السلام وتعزيز احترام الأطفال بعضهم لبعض، بغض النظر عن اعتقاداتهم وجنسياتهم وخلفياتهم.

واشارت ثريا العبيد الى أهمية دور التعليم فى إرساء مفاهيم السلام من خلال الحوار واحترام الآخر، وكذلك اكتساب مهارات حياتية من أهمها مهارات التفكير الناقد، واتخاذ القرار، ومهارات الاتصال، وحل المشكلات، والعناية الشخصية، والصحية، والتغذية، وحماية البيئة.

وتطرّقت إلى موضوع السلام في المجتمع بصفتها ضيف شرف في الفعالية، حيث قالت "إن التربية تُحدث تغيرا جوهريا في الأطفال، فتجعل لديهم الشخصية المتكاملة من حيث السلوك الذى يتبعونه في جميع نواحي الحياة، ومن بعض مهارات السلام وهي: مفاهيم الثقة بالنفس، والنظام، والرحمة والتكافل، والمثابرة، والصداقة بين الشعوب، والديمقراطية، والحوار والتفاوض، والحرية والمسؤولية، حتى ينشأ الطفل محباً للسلام، وقادراً على صنعه، وهى محاولة للمشاركة في إعادة السلام المفقود بداية بالطفل منذ صغره، لصنع عالم أفضل خال من الصراعات والحروب."

وأعربت عن تقديرها البالغ لهذا المُلتقى الحيوي، كونه يوجه رسالة سلام هامة إلى المجتمع السعودي، بالأخصّ فئة الشباب منه التي تمثل النسبة الأكبر من سكان المملكة. كما نوهت بالدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة في نشر ثقافة السلام في جميع دول العالم وبالأخصّ تلك التي تشهد نزاعات طائفية وقبلية ودينية وسياسية وغيرها.

واستعرضت العبيد للطلاب مشوارها فى الامم المتحدة واهم انجازاتها، كما شاركت الاطفال باهم صورها الشخصية مع زعماء العالم الذي التقت بهم فى مسيرتها بالامم المتحدة.

كما كان للأطفال حصة مميزة في هذا الاحتفال، إذ تمتعوا بعرض للدُمى من قبل "عفروت" يبيّن مبادئ حفظ السلام بين الأطفال.

من جانبها اكدت روزانا الطيار، المنظمة للحفل ان الهدف الرئيسى خلف هذه الاحتفالية هو توعية الطلاب بمعنى كلمة السلام لغةً واصطلاحياً، ومعنى السلام النفسي، ومفهوم السلام المجتمعي، بالإضافة الى كيف يتحقق السلام بين المجتمعات.