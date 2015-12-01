أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الحرس الوطني يقلد العميد ابن مقيم رتبته الجديدة

Google+ Print
وزير الحرس الوطني يقلد العميد ابن مقيم رتبته الجديدة وزير الحرس الوطني يقلد العميد ابن مقيم رتبته الجديدة

    قلد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة، العميد منصور بن مبارك بن مقيم القحطاني رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقد هنأه سموه بهذه الثقة الملكية، من جانبه ثمن العميد ابن مقيم لسموه هذا التقليد، رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله، وآملاً أن تسهم هذه الثقة في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يحفظ ديننا وبلادنا وقادتنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية