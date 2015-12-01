وزير الحرس الوطني يقلد العميد ابن مقيم رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة، العميد منصور بن مبارك بن مقيم القحطاني رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقد هنأه سموه بهذه الثقة الملكية، من جانبه ثمن العميد ابن مقيم لسموه هذا التقليد، رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله، وآملاً أن تسهم هذه الثقة في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يحفظ ديننا وبلادنا وقادتنا.