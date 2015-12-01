فيصل بن خالد يوجه برفع تقارير المشروعات دورياً لمتابعتها شخصياً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد مساء أمس، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، وذلك ضمن جلسة سموه الأسبوعية.

وفي بداية اللقاء، ألقى محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة أشاد خلالها بما تحقق من انجازات وتنمية في محافظة خميس مشيط بفضل الله ثم بدعم ومؤازرة القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة عسير.

عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن خالد والحضور عرضاً مرئياً تحدث خلاله عن المشروعات البلدية في محافظة خميس مشيط، حيث بلغت اجمالي المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها أكثر من 460 مليون ريال واعتماد المخطط العام لضاحية خميس مشيط بمساحة 72 مليون متر مربع ويحتوي على متنزه عام بمساحة 3.5 متر مربع، والانتهاء من المرحلة الأولى وجاري ترسية المرحلتين الثانية والثالثة، كما تم انشاء المركز الحضاري ومبنى البلدية ومبنيين لفروع الصيانة والتشغيل بمبلغ 100 مليون ريال.

سموه يطلع على مشروعات خميس مشيط.. مليارا ريال للمياه ومليار ونصف للصحة

وفي مجال التعليم بلغ عدد المدارس للبنين والبنات في محافظة خميس مشيط 678 مدرسة في مختلف المراحل يدرس فيها 109154 طالب وطالبة وبلغ عدد المعلمين والمعلمات 10070 معلماً ومعلمة، كما بلغت قيمة المشروعات التي تحت التنفيذ والمدارس المستلمة للعام الدراسي الماضي أكثر من 213 مليون ريال لعدد 20 مدرسة بنين بالمحافظة إلى جانب إنشاء مشروع الكلية التقنية للبنين بمساحة اجمالية تقدر ب 27 مليون متر مربع، حيث بلغ عدد المتدربين بها 1510 متدرباً, و101 موظفاً وعدد الخريجين 3964 خريجاً.

وفي مجال المياه والصرف الصحي بلغت تكلفة مشروعاته أكثر من مليارين ريال, ل 100 مشروع، تم تنفيذ 73 مشروعاً و27 تحت التنفيذ، فيما بلغت اجمالي تكلفة المشروعات الصحية أكثر من مليار ونصف ريال, إلى جانب مشروعات الشؤون الاجتماعية والتي بلغت تكلفتها أكثر من 82 مليون ريال.

أما في مجال الاسكان فيجري العمل حالياً في أكبر مشروع اسكان جديد في محافظة خميس مشيط على مساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع, حيث يقع على بعد خمسة كيلو مترات من وسط المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون ريال وسوف ينتهي العمل به بعد سنتين.

وأشار العرض المرئي إلى أنه يوجد بالمحافظة أكبر مكتب بالمنطقة الجنوبية لشركة الكهرباء، إذ ينمو عدد المشتركين فيه بنسبة 9 % سنوياً.

وبلغت تكلفة المشتركين المضافين 277 مليون ريال, فيما بلغت قيمة المشروعات المنفذة 689 مليون ريال، كما بلغت قيمة المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها مليار و482 مليون ريال.

واستمع سموه لعدد من المداخلات والتعليقات التي تناولت ما ورد في التقرير المرئي لمشاريع محافظة خميس مشيط .

وفي نهاية اللقاء وجه سموه محافظ محافظة خميس مشيط وأعضاء المجلس المحلي برفع تقرير دوري يتضمن مراحل انجاز المشروعات التي وردت في التقرير والمدة الزمنية المتبقية لكل مشروع والتي سيرعى سموه افتتحاها .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

من جانب اخروافق أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية السعودية للسمنة على عقد المؤتمر العالمي الأول للسمنة بمدينة أبها تحت رعاية سموه الكريمجاء ذلك خلال استقبال سموه صباح امس بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسمنة د. وليد سعيد أبو ملحة والوفد المرافق له

وأوضح الدكتور "أبو ملحة" خلال اللقاء أن الجمعية أقامت معرض أمراض السمنة بأبها بمناسبة اليوم العالمي للسمنة تحت شعار (معاً ضد السمنة) وذلك خلال الشهر الحالي بمجمع عسير مول التجاري على مدى ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن المعرض أحتوى عدة أركان من أهمها ركن قياس الوزن والركن الغذائي وكذلك ركن عرض الأطعمة لبيان كميات السكر والدهون التي تحتويها الأطعمة.

كما قدم رئيس الجمعية السعودية للسمنة تقريراً مفصلاً عن أعمال الجمعية خلال العام المنصرم والذي أحتوى على نسب وأرقام وإحصائيات السمنة بالمنطقة.