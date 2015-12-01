توصيات الملتقى: مطالب بتشريعات تواكب أعمال التشغيل والصيانة

اختتم الملتقى الدولي الثالث عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية بتوصيات عدة ابرزها، ضرورة تطوير الجانب التشريعي في إجراءات إدارة أعمال التشغيل والصيانة، توحيد المواصفات القياسية لأساليب الأداء والعقود، ودعوة المعهد العربي للاهتمام بتمويل عمل عربي مشترك في هذا الإطار، التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في أساليب الصيانة واستقراء المعدات وحالتها والأنظمة الذكية وأنظمة التطوير والنمذجة الثلاثية وتوفير المعلومة وتقليل التكاليف وزيادة عمر الأنظمة والمعدات والمرافق، تخصيص جلسة في الملتقيات القادمة يكون محورها صناعة مديري وقادة المستقبل في إدارة الصيانة، تبني تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للمرافق وإدارة الأصول والممتلكات بما يحقق التوازن بين أداء مختلف عناصر الخدمات بالمرافق العامة، إتاحة الفرصة للاستعانة بشركات كمديرين للمرافق على غرار مديري المشروعات. ودعوة المعهد العربي للتشغيل والصيانة لإنشاء شعبة أو جمعية متخصصة في إدارة الأصول والدعوة إلى تطبيق منهج جودة شاملة مثل معايير الآيزو 9001، دعوة المعهد العربي للتشغيل والصيانة لإعداد دليل مرجعي قياسي لتصنيف وظائف الصيانة بهدف تعزيز فكرة إلزامية التصنيف المهني والاعتماد للعاملين في مجال الصيانة تمهيدا للوصول إلى كوادر قادرة على الإدارة الشاملة للمرافق والأصول، ضرورة وضع دليل ومنهج إرشادي ليشكل مرجعية لعملية استخدام المشروعات والمرافق والمباني عند اكتمالها وتسليمها لإدارات التشغيل والصيانة بما يكفل سلاسة ووضوح المعلومات والوثائق والسجلات والترميز الخاصة بتشغيل وصيانة المرافق والمعدات والمنظومات الموجودة بها، إنشاء كيانات بحثية متخصصة في مجال المواد الذكية الهادفة لتقليل تكاليف الصيانة واستدامة أدائها، ضرورة قيام مجلة دورية علمية عربية يتبناها المعهد لتكون مرجعا لنشر البحوث المتميزة في مجالات التشغيل والصيانة.