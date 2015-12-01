بدء أعمال المؤتمر الدولي الثاني للقياس.. اليوم

تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيّل، يفتتح مساءً اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم، الذي ينظمه مركز "قياس" تحت عنوان "قياس نواتج التعلم"، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنتال بالرياض.

وفي هذا الصدد أكد سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أن أهمية عنوان المؤتمر (قياس نواتج التعلّم) تنبع أولاً من أهمية القياس، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومتابعته، مبيناً بأنه سيطرح من خلال المؤتمر التوجيهات المعاصرة والمستقبلية لقياس نواتج التعلّم من منظور شامل، وكذلك تجربة الولايات المتحدة الأميركية في مفهوم التطور المبني على الشواهد والدروس المستفادة من هذه التجربة، كما سيتم مناقشة التجربة العالمية في قياس نواتج التعلم لبرامج التعليم العالي (AHELO )، وعدد من التجارب والممارسات العالمية الخاصة بالأنظمة التعليمية والبرامج.

وقال رئيس قياس سيمنح المركز خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الثاني جائزة قياس للتميز في دورتها الرابعة، للطلاب والطالبات المتميزين، والمدارس، حيث أصبحت من الجوائز المعروفة والتي يتنافس الطلاب والمدارس للحصول عليها.

واضاف سموه بأنه لأول مرة سيمنح المركز خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الثاني جائزة قياس للتميز البحثي والتطوير والتي تأتي مع رؤية المركز التي نصت على أن يكون مرجعاً عالمياً في القياس والتقويم، وستساهم هذه الجائزة في تحقيق الرؤية، وستضع المركز في منظومة المؤسسات والمراكز العالمية المهتمة بشأن البحث العلمي والتطوير في مجال القياس والتقويم.

ولا شك أن المؤتمر بحد ذاته وتحكيم البحوث العلمية المقدمة لها وكذلك تحكيم الأعمال المقدمة للجائزة بمعايير علمية متجردة، يرفع من المستوى العلمي والمسؤولية المهنية بالمركز.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستضيف عدداً من الخبراء والمختصين في مجال القياس والتقويم محلياً وعالمياً أربعة محاور رئيسة، أولها النظم المعرفية المعاصرة للتعليم وأطر قياس وتقويم نواتجها والمحور الثاني استعراض بعض القضايا والاتجاهات في قياس نواتج التعلم والمحور الثالث استعراض التجارب الدولية والمحلية في قياس نواتج التعلم، كما يناقش المحور الرابع تطبيقات قياس نواتج التعلم في تحسين جودة التعليم العام والتعليم العالي وبرامجهما ومقرراتهما، والمحاسبية والمسؤولية في التعليم.

وسيتم خلال حفل الافتتاح تكريم الفائزين بجائزة المدارس المتميزة والذي سيقدم خلاله وسام التميز للمدارس الحاصلة على الدرع ثلاث مرات متتالية واستحقت وساماً منح لها العام الماضي وحافظت على تميزها، والحاصلة أيضاً على الوسام للمرة الثانية على التوالي، كما سيتم تكريم الطلاب والطالبات المتميزين الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيلي اللذين أجراهما المركز في العام السابق، كما سيتم تكريم الفائز بجائزة قياس للبحث العلمي التي ستمنح لأول مرة، وهي جائزة لأفضل البحوث والدراسات والتطبيقات المتميزة في مجال القياس والتقويم.

ودعا المركز المختصين والباحثين والمهتمين لحضور حفل الافتتاح والتسجيل والمشاركة في ورش العمل، حيث تم تخصيص مكان للنساء الراغبات في الحضور والمشاركة، داعياً إلى حضور أولى جلسات المؤتمر والتي ستعقد بعد حفل الافتتاح تحت عنوان "التعليم المبني على النواتج : نظرة تحولية" يقدمها الدكتور وليام سبيدي رئيس مركز قادة التغيير بمدينة بيفركريك بولاية أوريغون الأميركية.