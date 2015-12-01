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عبدالرحمن الهمزاني في ذمة الله

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عبدالرحمن الهمزاني في ذمة الله عبدالرحمن الهمزاني في ذمة الله
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محمد الهمزاني

    انتقل إلى رحمة الله أمس الأول (الأحد) عبدالرحمن بن دوخي الهمزاني أحد منسوبي قوات الأمن الخاصة بعد معاناة مع مرض لم يمهله كثيراً. والفقيد شقيق الشاعر سعد الهمزاني والزميل المحرر الميداني في الجريدة محمد الهمزاني.

وتتلقى عائلة الهمزاني التعازي في فقيدها بمنزل والدهم (رحمه الله) في حي الملك عبدالله في حائل او على جوال: سعد: 0505490908، محمد 0503175296.. "إنا الله وإنا إليه راجعون"

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