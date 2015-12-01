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أحمد عكاشة: "فوضى وسوقية اللغة بمصر لا مثيل لها فى العالم أجمع"

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أحمد عكاشة: "فوضى وسوقية اللغة بمصر لا مثيل لها فى العالم أجمع" أحمد عكاشة: "فوضى وسوقية اللغة بمصر لا مثيل لها فى العالم أجمع"
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إن فوضى وسوقية اللغة الموجودة فى الآن لا مثيل لها فى العالم أجمع، مضيفا أنه كلما زادت الفوضى فى اللغة كلما تدنت المنظومة المعرفية الجمالية التى تشكل الأخلاق لدى الفرد، موضحاً أن اللغة التى تكتب بها المقالات الصحفية الآن اختلفت شكلا وموضوعا عن زمن عباس العقاد وطه حسين .

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة اون تى فى، أن أكثر من مليون طالب مصرى يدرسون فى مدارس أجنبية مما يؤدى إلى عدم قدرتهم على التمكن من الحديث باللغة العربية، مضيفا أن مواقع التواصل الاجتماعى تستقبل ألفاظ فى التعليقات لا يصح أن تكب ولا تسمح على مسامع الجميع من مستخدمى هذه المواقع لان بهم أطفال فى سن التنشئة ، لافتا إلى أن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أصبحت تستخدم لغة سوقية جدا انعكست سلبيا على الأخلاق .

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