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"النقل العام" تمنع سائقيها من تشغيل أغانى المهرجانات الشعبية بالأتوبيسات

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"النقل العام" تمنع سائقيها من تشغيل أغانى المهرجانات الشعبية بالأتوبيسات "النقل العام" تمنع سائقيها من تشغيل أغانى المهرجانات الشعبية بالأتوبيسات
أكد اللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام، أنه أصدر تعليماته لكافة جراجات الهيئة بالتشديد على السائقين بعدم تشغيل أغانى المهرجانات الشعبية فى أتوبيسات الهيئة حفاظا على الذوق العام للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات لليوم السابع، أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال إنشاء خطوط جديدة تربط بين القاهرة والمدن الجديدة، وتزويد عدد الأتوبيسات فى الخط الواحد لتقليل زمن التقاطر.

وأوضح اللواء رزق أبو على، أنه تم التنبيه أيضا بعدم تشغيل دروس دينية أو الحديث فى السياسة، انطلاقا من احترام معتقدات المواطن وأرائه السياسية ومنع المشادات الكلامية التى قد تحدث بين المواطنين بسبب الاختلافات.

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