الشيخ ميزو: لست "رجل دين" والإسلام لا يتطلب وسيطا بين العبد وربه

قال الشيخ محمد عبد الله والشهير بالشيخ "ميزو" إن الدين الإسلامى لا يتطلب وسيطا بين العبد وربه، وبالتالى يرفض أن يطلق عليه لقب "رجل دين"، موضحاً :"ليس فى الإسلام رجال دين".

وأعرب فى حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "هى مش فوضى" والمذاع على فضائية "TeN" ،عن حزنه من انشغال الرأى العام فى عام 2015 و بعد 1400 عام من نزول الرساله المحمديه بمناقشه "الزى" والنقاب تاركين فرائض أخرى أهم منها.

وتابع:"هناك فرائض أخرى يجب أن نلتفت إليها وهى فريضة البحث العلمى، والثقافة والعلم والمعرفة" مشيراً إلى أننا نعيش الآن عصر أشبه بالعصور الوسطى.

- بالفيديو..الشيخ ميزو: مُنعت من السفر.. والأمن اعترض على"ليفة" بحقيبتى

>