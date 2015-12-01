"الصحة" تضع خطة لتأمين جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية فى 13 محافظة

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة لتأمين جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية من اليوم الثلاثاء وحتى 4 ديسمبر المقبل، وتطبق في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتم الدفع بـ 2842 سيارة إسعاف موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، بالإضافة لتجهيز 10 لنشات و2 طائرة إسعافية لاستخدامها في الطوارئ، ورفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

كما تم التأكد من توافر الأطقم الطبية بطوارئ المستشفيات، ومراجعة مخزون الدم والأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع الإجازات، على أن تنعقد غرفة لإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام الوزارة تمثل فيها كافة القطاعات من كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومدير عام أقسام الطوارئ والحروق ومدير عام أقسام الرعايات المركزة ومدير إدارة الأزمات ومدير مركز النداء الآلي بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة "137"، لتذليل العقبات ومتابعة الموقف أولا بأول.

وشكلت وزارة الصحة غرفة عمليات لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لرصد الحالات المرضية والإصابات على مستوى الجمهورية .

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