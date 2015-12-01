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المملكة تؤيد تكثيف جهود التحالف ضد «داعش»

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الرياض - واس

    صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة تعتبر من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد داعش في سورية. ومن هذا المنطلق فإن المملكة تعبر عن تأييدها لتكثيف جهود التحالف بما في ذلك توسيع مشاركة بريطانيا لتشمل العمليات العسكرية.

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