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وزير الداخلية يطلق اسم اللواء عبد الرحمن زكريا على معسكر قوات أمن القليوبية

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وزير الداخلية يطلق اسم اللواء عبد الرحمن زكريا على معسكر قوات أمن القليوبية وزير الداخلية يطلق اسم اللواء عبد الرحمن زكريا على معسكر قوات أمن القليوبية
وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على تغيير اسم قوات أمن القليوبية إلى معسكر اللواء عبد الرحمن زكريا لقوات أمن القليوبية تخليدا لأسمه وذكراه وتكريمًا لجهوده فى العمل وحفظ الأمن.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد رفع مذكرة لوزير الداخلية منذ عدة أيام برغبة العديد من قوات أمن القليوبية فى تغير أسم قوات الأمن إلى معسكر اللواء عبد الرحمن زكريا لقوات أمن القليوبية .

ويذكر أن اللواء عبد الرحمن زكريا قد استشهد أثناء قيادته لمأمورية أمنية لفض مشاجرة بين عائلتين سقط فيها قتلى ومصابين بنطاق المحافظة وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة كفر شكر.

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