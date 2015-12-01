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قيادى فى "الوطنى الكردستاني" يدعو لحلول سياسية تصب فى تكريس أمن العراق والمنطقة

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قيادى فى "الوطنى الكردستاني" يدعو لحلول سياسية تصب فى تكريس أمن العراق والمنطقة قيادى فى "الوطنى الكردستاني" يدعو لحلول سياسية تصب فى تكريس أمن العراق والمنطقة
حذر القيادى فى الاتحاد الوطنى الكردستانى برهم صالح من مخاطر الإرهاب على المنطقة، داعيًا إلى ضرورة التفكير فى إيجاد حلول سياسية شاملة تصب فى اتجاه تكريس أمن المنطقة من خلال خريطة طريق سياسية تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء برهم صالح فى أربيل مساء اليوم الاثنين مع رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكى السيناتور الجمهورى جون ماكين، والسيناتور ليندزى جراهام والسفير الأمريكى ستيوارت جونز، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأمريكية مع إقليم كردستان العراق وآخر المستجدات فى المنطقة والحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى والسيناريوهات السياسية لما بعد داعش.

وجدد وفد الكونجرس الأمريكى التزامه بدعم العراق وإقليم كردستان فى الحرب على الإرهاب، وشدد على أن تهديدات "داعش" والاعتداءات الإرهابية الأخيرة بالعالم ستسهم فى توسيع رقعة دعم الشعوب والدول الغربية بشكل عام للقضاء على "داعش" بشكل نهائي.

وأكد الجانبان أهمية دحر تنظيم "داعش" ، وضرورة دعم وتسليح قوات "البيشمركة" الكردية التى تمكنت بشكل لافت من التصدى لهجمات التنظيم وهزمته فى قضاء سنجار ، وشددا على أهمية تعزيز العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والإقليم لاجتياز المرحلة الراهنة.

وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى التقى فى أربيل الوفد الأمريكى برئاسة ماكين يرافقه وفد من الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين.
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