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المعارضة تبدأ فى مغادرة ريف دمشق بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة

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المعارضة تبدأ فى مغادرة ريف دمشق بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعارضة تبدأ فى مغادرة ريف دمشق بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة
قال نشطاء إن مقاتلى المعارضة السورية بدأوا يغادرون ريف دمشق بموجب اتفاق مع السورية.

وغادرت المجموعة الأولى التى تضمنت العشرات من المعارضة وأسرهم من ضاحية قدسيا الغربية برفقة الهلال الأحمر وموظفى الأمم المتحدة، حسبما قال رامى عبد الرحمن رئيس المرصد السورى لحقوق الإنسان، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال الناشط المقيم فى دمشق محمد عبد الله إن مغادرة المتمردين يأتى فى اطار اتفاق مع الحكومة وبموجبه سترفع الحصار المفروض على المواد الغذائية والإمدادات الطبية فى الضاحية.

وتعتبر قدسيا واحدة من عدد من المناطق التى يسيطر عليها المعارضة غرب دمشق حيث تم التوصل إلى هدنة منذ فترة طويلة. إلا أن قوات الحكومة فرضت الحصار مرة أخرى بعد اتهام المتمردين باختطاف أحد مؤيدى الحكومة السورية.
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مصر 365

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