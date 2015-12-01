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الإتحاد العام للصحفيين العرب يختتم أعماله ويصدر "إعلان الخرطوم"

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الإتحاد العام للصحفيين العرب يختتم أعماله ويصدر "إعلان الخرطوم" الإتحاد العام للصحفيين العرب يختتم أعماله ويصدر "إعلان الخرطوم"

>اختتم المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، اجتماعاته، مساء الاثنين، بإصدار "إعلان الخرطوم"، والذى أكد خلاله قناعاته التامة بضرورة الترابط الوثيق بين مستقبل الأمن الوطنى لكل دولة عربية، ومستقبل الأمن القومى للأمة العربية، داعيًا بقوة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للأمن القومى الجماعى للأمة فى جميع النشاطات والتحركات التى يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة.

وطالب "إعلان الخرطوم"، القادة العرب والحكومات العربية ببناء نظام عربى جديد يقوم على أسس قوية، من خلال تطوير عمل جامعة الدول العربية وتفعيل أجهزتها ومراجعة أجنداتها، وحث الحكومات العربية على الإسراع فى وضع التشريعات اللازمة لدعم الحريات العامة وتوسيعها وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مسيرة الديمقراطية والشورى فى الوطن العربى، وتوسيع مشاركة المرأة فى المجال السياسى وفى مراكز صنع القرار.

وفيما يتعلق بالإرهاب، دعت توصيات وقرارات المكتب الدائم للصحفيين العرب، القادة العرب للنظر إلى مصالح الشعوب ووأد الحروب والنزاعات والتعامل بواقعية الطرح ومنظور الإحاطة بالحقائق التى تساهم فى وأد الإرهاب ونبذ التطرف والتعصب الطائفى والتأكيد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية يجب التصدى لها، داعيًا إلى تكاثف جهود المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب الذى يستهدف الأمن والاستقرار فى مختلف دول العالم، والعمل على تجفيف منابعه ومصادر دعمه وتمويله.
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مصر 365