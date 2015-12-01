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بالصور.. إحياء ذكرى مذبحة يهود عراقيين فى "اربيل"

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بالصور.. إحياء ذكرى مذبحة يهود عراقيين فى "اربيل" بالصور.. إحياء ذكرى مذبحة يهود عراقيين فى "اربيل"

>تم الاثنين فى اربيل فى كردستان العراق بحضور مسئولين وأكراد من اصول يهودية، لأول مرة، احياء ذكرى تعرض مئة عراقى يهودى لمذبحة فى 1941.

وبهذه المناسبة نصبت حكومة كردستان رسميا ممثل الطائفة اليهودية فى وزارة الشؤون الدينية فى هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

ونص قانون حماية الاقليات الذى تم التصويت عليه فى مايو انه "حتى ان وجد شخص واحد فقط من اى ديانة كانت، فان حقوقه ستتم حمايتها"، وفق ما صرح شيرزاد عمر مامسانى ممثل اليهود فى وزارة الشؤون الدينية.

وأضاف ان الموكب الذى نظم الاثنين فى اربيل ياتى احياء لذكرى مذبحة شهدتها بغداد فى الاول والثانى من يونيو 1941 عرفت باسم "فرهود" حيث قتل مئة يهودى حين هاجمت جموع ونهبت منازل يهود فى بغداد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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