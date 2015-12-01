أحمد عكاشة: 90 % من نمو مخ الطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إن 90 % من نمو المخ للطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى، مضيفا أنه لابد من وضع برامج توعية للأمهات الأميات لتوعيتهم بكيفية التصرف مع أطفالهم فى جميع المواقف التى يتعرض لها الطفل خلال مرحلة التنشئة الاجتماعية.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع الاعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أنه يجب على الدولة الاهتمام بالتعليم المهنى على خلاف باقى دول العالم، مشيرا إلى أن 60 % من فلاحى فرنسا أميين ولا يمكن ان يترك الفلاحة من أجل الذهاب إلى المدينة وعلى ذلك لابد أن نعامل الفلاح المصرى حتى يكون على قدر الفلاح الفرنسى.

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