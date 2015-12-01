أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أحمد عكاشة: 90 % من نمو مخ الطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى

Google+ Print
أحمد عكاشة: 90 % من نمو مخ الطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى أحمد عكاشة: 90 % من نمو مخ الطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إن 90 % من نمو المخ للطفل يتكون فى الخمس سنوات الأولى، مضيفا أنه لابد من وضع برامج توعية للأمهات الأميات لتوعيتهم بكيفية التصرف مع أطفالهم فى جميع المواقف التى يتعرض لها الطفل خلال مرحلة التنشئة الاجتماعية.

وأضاف عكاشة خلال حواره مع الاعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى، أنه يجب على الدولة الاهتمام بالتعليم المهنى على خلاف باقى دول العالم، مشيرا إلى أن 60 % من فلاحى فرنسا أميين ولا يمكن ان يترك الفلاحة من أجل الذهاب إلى المدينة وعلى ذلك لابد أن نعامل الفلاح المصرى حتى يكون على قدر الفلاح الفرنسى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365