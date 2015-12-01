ضبط 130 طربة حشيش داخل سيارة نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

تمكنت منذ قليل الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سائق سيارة نقل وبحوزته 130 طربة حشيش خلال حملة أمنية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من الرائد عبد الوهاب الدمياطى بالإدارة العامة للمرور بالطريق الصحراوى، وبالفحص تبين ضبط 130 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة نقل خلال حملة أمنية على الطريق الصحراوى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

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