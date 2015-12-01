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القبض على سائق بحوزته 9 قطع حشيش بـ"أبوتشت" فى قنا

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القبض على سائق بحوزته 9 قطع حشيش بـ"أبوتشت" فى قنا القبض على سائق بحوزته 9 قطع حشيش بـ"أبوتشت" فى قنا
ألقت قوة أمنية بمركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا ، بإشراف العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائي، القبض علي سائق بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملاءه .

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد يتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون مباحث المركز، من ضبط "عاطف.ا.م"، سائق، بحوزته 9 قطع حشيش كبيرة الحجم،أثناء قيادته السيارة رقم 26471 ملاكى قنا.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات .

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