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ضبط 150 قرصا مخدرا داخل "حلة محشى" قبل تهريبها لسجين بالفيوم

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ضبط 150 قرصا مخدرا داخل "حلة محشى" قبل تهريبها لسجين بالفيوم ضبط 150 قرصا مخدرا داخل "حلة محشى" قبل تهريبها لسجين بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 150 قرصا مخدرا داخل "حلة محشى" قبل تهريبها لسجين داخل سجن مركز شرطة سنورس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بأنه أثناء قيام قوة تأمين المركز بعملها أثناء زيارة السجناء بسجن سنورس المركزى لتأمين المركز وفحص الزائرين وتحقيق حالات الاشتباه، تم ضبط المدعو محمود ج م 24 سنة سائق مقيم ببندر سنورس وبحوزته 150 قرصا مخدرا داخل أطعمة عبارة عن حلة محشى أحضرها للمسجون الجنائى محمود أ ع المسجون على ذمة القضية رقم 6624 لسنة 2015 مخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8888 لسنة 2015، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365