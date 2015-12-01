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هند عاكف تقيم طعنا أمام الادارية العليا لوقف إعلان نتيجة انتخابات المقطم

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هند عاكف تقيم طعنا أمام الادارية العليا لوقف إعلان نتيجة انتخابات المقطم هند عاكف تقيم طعنا أمام الادارية العليا لوقف إعلان نتيجة انتخابات المقطم
أقامت الفنانة هند عاكف وإسماعيل عبدالله، المرشحين بدائرة الخليفة والدرب الأحمر والمقطم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، وإعادة الانتخابات مرة أخرى، نظراً للتجاوزات التى أثرت على النتيجة.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 13725 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة الفرعية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، بصفتهم، حيث ذكر أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات أدت إلى فقدان مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور والقانون.

وأضاف الطعن أن عملية الفرز حدث بها تلاعب بسبب انقطاع التيار الكهربائى، وتأخر 4 صناديق، والجميع فوجئ أن هذه الصناديق جاءت لترجح كافة أشخاص بعينها، فضلا عن الرشاوى الانتخابية المصورة والموثقة بشهادات من أهالى الدائرة، واختراق الصمت الانتخابى.
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