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بالفيديو – بمشاركة كوكا.. بنفيكا يسقط براجا

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بالفيديو – بمشاركة كوكا.. بنفيكا يسقط براجا بالفيديو – بمشاركة كوكا.. بنفيكا يسقط براجا

تغلب بنفيكا على مضيفه سبورتنج براجا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في إطار الجولة 11 من الدوري البرتغالي.

واستضاف براجا منافسه بنفيكا على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب لكنه سقط بهدفين.

وشهدت المباراة مشاركة كوكا بشكل كامل وكاد أن يسجل هدفا لولا أن تسديدته ارتطمت بالقائم (شاهد الفيديو).

قبل أن يسدد مرة أخرى برأسية لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى، وحاول مرة ثالثة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل (شاهد الفيديو).

وطالب كوكا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64 لكن حكم المباراة أعطاه بطاقة صفراء بداعي التمثيل (شاهد الفيديو).

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بنفيكا إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، وتجمد رصيد براجا عند 20 وتراجع للمركز الرابع.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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