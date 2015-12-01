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بشير التابعي: لا يوجد مدرب مصري يستطيع قيادة الزمالك.. إلا شخص واحد فقط

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بشير التابعي: لا يوجد مدرب مصري يستطيع قيادة الزمالك.. إلا شخص واحد فقط بشير التابعي: لا يوجد مدرب مصري يستطيع قيادة الزمالك.. إلا شخص واحد فقط

يؤمن بشير التابعي المدير الفني لفريق الناشئين بالزمالك مواليد 1997-1996 أنه لا يوجد أي مدرب مصري يستحق قيادة الفريق الأبيض حاليا.

ومازال الزمالك يبحث عن مدرب جديد لقيادته خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي قرر الرحيل وانتقل لتدريب السد القطري.

وتحدث مدافع الزمالك السابق للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"مع احترامي لكل المدربين لا يوجد أي مدير فني مصري يستحق قيادة الزمالك".

واستدرك"لكن المدرب الوحيد الذي يستحق ذلك الأمر هو أشرف قاسم".

وبرر"قاسم هو رئيس قطاع الناشئين وعلى دراية كاملة بما يحدث في الفريق الأول، وذلك مثلما حدث مع عبد العزيز عبد الشافي في الأهلي حينما رحل فتحي مبروك تم الاستعانة به".

وأتم"بشكل عام المدرب الأجنبي هو الأصلح للزمالك بشرط وجود مساعدين مصريين".

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