بشير التابعي: فيريرا نجح مع الزمالك بنسبة 75%.. وهذه أخطائه

يرى بشير التابعي مدافع الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الناشئين مواليد 1997-1996 أن جوزفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض نجح معه بنسبة 75%.

وكان فيريرا قد رحل عن الزمالك بعد خلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي وعدم حصوله على مستحقاته على حد قوله.

وتحدث مدافع الزمالك للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"فيريرا مدرب جيد للغاية لكنه حقق كل شيء بسبب وجود مجلس إدارة قوي وفرله كل احتياجاته".

وأضاف"من المفترض أن الزمالك كان يتوج بكل البطولات الممكنة خلال الموسم الماضي لكنه فشل في بعض الأحيان".

وأردف"لذلك أرى أن نسبة نجاحه مع الزمالك لا تتعدى الـ75%".

وأكمل"بشكل عام فيريرا أخطأ بالطبع في رحيله وإذا كان السبب هو الخلافات مع مرتضى منصور فكان أن يضع بعض الخطوط الحمراء منذ البداية".

وأوضح"كان يجب أن يضع فيريرا قواعده منذ اليوم الأول له مع الفريق وأن يجعل الجميع يسير عليها لكنه ترك الأمور تسير بهذا الشكل مما جعله يرغب في الرحيل في النهاية".