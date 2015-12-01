الخارجية: 9870 مصرى بالخارج صوتوا بأول أيام الاعادة بالانتخابات

قال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، إن حجم الإقبال على التصويت فى اليوم الأول بجولة الاعادة للمصريين بالخارج فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية كان متوسطا، حيث أدلى ما يقرب من 9870 ناخب بصوته على العملية فى اليوم الأول.

وأكد لوزا فى تصريحات لبرنامج "البرلمان" على قناة "اون تى فى" الذى يقدمه الإعلامى نصر القفاص أن الانتخابات أجريت بدائرة بندر المنصورة رغم ما أثير حول وقف الانتخابات بها، مشيرا إلى أنه تم تغيير بطاقات التصويت فى الدائرة الثانية بالزقازيق بعد وفاة أحد مرشحى جولة الاعادة وتصعيد مرشح بدلا منه.

واستطرد: "نأمل أن تصل نسبة التصويت فى الاعادة بنفس الجولة الأولى"، مشيرا الى أنه لم ترد أى مشاكل فى تصويت المصريين بالخارج.

>