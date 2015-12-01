موجز المحافظات.. 6089 سائح زاروا الأقصر خلال أسبوع

نشر "اليوم السابع" أخبارًا مهمة فى عدد من المحافظات، الاثنين، أبرزها أنه صرح الدكتور مصطفي وزيرى، مدير عام منطقة آثار الأقصر، أن حركة السياحة خلال الأسبوع الماضى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الوافدين من مختلف دول العالم لزيارة الآثار والمعابد القديمة بالأقصر، حيث وصل إجمالى الزائرين إلى 6089 سائح وسائحة من مختلف دول العالم.

شب حريق بمصنع طوب إثر انفجار 4 أسطوانات غاز، وتسبب الحريق فى إصابة 4 مواطنين، وانفجار سيارة نقل واحتراق أخرى بمقطورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتمكنت الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على الحريق.

حرر نحو 40 موردا من أصحاب الشركات، محاضر ضد شركة "بيجاس" إحدى الشركات التركية العاملة فى قطاع السياحة بشرم الشيخ، لعدم صرف مستحقاتهم من شهر يوليو الماضى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير مباحث المديرية بعد الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى من السيطرة على اشتباكات مسلحة بين عائلتى الرمضانة والحرارزة، بسبب خلافات الجيرة بقرية الكيتكاتة بمركز ساقلتة، والتى نتج عنها مقتل "مصطى.ج.م" لا ينتمى لطرفى المشاجرة وتصادف مروره أثناء وقوع الاشتباكات.

لقى سائق مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر مشاجرة نشبت بينهم على أسبقية تحميل الركاب بمركز أبو قرقاص. تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من السائقين بكفر لبس بمركز أبو قرقاص، بسبب الخلاف على أسبقية تحميل الركاب.

و إلى أهم الأخبار:

>مدير آثار الأقصر: 6089 سائح من مختلف دول العالم زاروا المحافظة خلال أسبوع

آثار الأقصر: زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين تبشر بموسم شتوى جيد

محلب يصل الغردقة.. ويتفقد مشروعات الثروة المعدنية بمرسى علم

إصابة 4 أشخاص واحتراق سيارة إثر انفجار 4 أسطوانات غاز بمصنع فى الفيوم

محاضر جماعية تكشف امتناع شركة سياحة تركية عن سداد مديونياتها بشرم الشيخ

مصرع شخص وإصابة 2 فى اشتباكات بين عائلتى الرماضنة والحرارزة بسوهاج

فى المنيا.. مصرع سائق وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة على أسبقية تحميل الركاب

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