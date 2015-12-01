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بالفيديو - فيورنتينا يتعادل لصالح روما وإنتر ونابولي

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بالفيديو - فيورنتينا يتعادل لصالح روما وإنتر ونابولي بالفيديو - فيورنتينا يتعادل لصالح روما وإنتر ونابولي

(إفي): فقد فيورنتينا نقطتين جديدتين بتعادله يوم الاثنين خارج قواعده أمام ساسولو بهدف لمثله، ليفشل في الصعود ولو بشكل مؤقت لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في جولته الرابعة عشرة.

ورغم أن "الفيولا" تقدم أولا من خلال الإسباني بورخا فاليرو (ق6) على ملعب إينزو ريتشي، إلا أن ساسولو نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر المخضرم سيرجي فلوكاري.

وبهذا التعادل الذي يعد الثاني على التوالي لفيورنتينا وفي مشواره بالبطولة، يصبح رصيده 29 نقطة في وصافة الجدول مؤقتا، بفارق نقطة خلف إنتر ميلانو، ومتفوق بنقطة عن نابولي الثالث، حيث قد تتغير الأوضاع بعد نهاية لقاء إنتر ونابولي هذا المساء على ملعب سان باولو.

ولم يستفيد فيورنتينا من تعثر روما فلم يوسع الفارق بينهما وأصبح نقطتين فقط.

بينما ارتقى ساسولو للمركز السادس بفضل هذا التعادل بعدما أصبح رصيده 23 نقطة ليبتعد بفارق الأهداف عن ميلان السابع، وبفارق نقطة خلف يوفنتوس الذي ارتقى للمركز الخامس.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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