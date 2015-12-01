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رئيسة فالنسيا: لو كان مينديز هو المتحكم في الفريق لاستمر نونو

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رئيسة فالنسيا: لو كان مينديز هو المتحكم في الفريق لاستمر نونو رئيسة فالنسيا: لو كان مينديز هو المتحكم في الفريق لاستمر نونو

(إفي): أكدت رئيسة فالنسيا لايهون تشان اليوم في مؤتمر صحفي اليوم عقب رحيل المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو إنه "لو كان وكيل اللاعبين جورجي مينديز هو المتحكم في الفريق كما يشاع، لاستمر المدير الفني في منصبه".

وبخصوص المدرب الجديد قالت تشان إنها لا تعتقد أن يكون شخصا مرتبطا بمينديز بل سيصل "بناء على مؤهلاته" وذلك في غضون أيام أو أسابيع.

وسيشارك مالك النادي بيتر ليم في البحث عن المدرب الجديد، وفقا لما قالته تشان التي استبعدت احتمالية مراجعة فالنسيا للوضع وإعادة منصب المدير الرياضي.

وبخصوص رحيل نونو قالت: "في بداية الموسم بدأت تظهر صافرات الاستهجان ولكن مع تقدم الموسم رأينا أن النتائج لم تكن مرضية".

وعلى الرغم من هذا أشارت رئيسة النادي إلى أن إدارة النادي "سعيدة بما حققه الفريق خلال العام الأخير".

وأضافت تشان "في الحقيقة هذا النوع من المشاكل مع المدرب يحدث في عالم كرة القدم، ولكن يجب إدراك أن الإدارة المالكة هي صاحبة الكلمة الأخيرة".

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