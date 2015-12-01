مجلس الأعمال الفرنسى المصرى: السيسى اتخذ قرارات حاسمة سترفع معدل النمو

قال باتريك لوكاس، رئيس مجلس الأعمال الفرنسى المصرى، إن الوضع المصرى فى تحسن مستمر ، مشدداً على أن الرئيس السيسى اتخذ الكثير من القرارات الحاسمة التى تشجع على الاستثمار وسترفع معدل النمو ، وتابع:" هناك مشروع عظيم وهو مشروع قناة السويس الذى مكن من إعادة الثقة للشعب المصرى بعد قدرته على إنجازه على وجه السرعة".

وأضاف " لوكاس " خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك نسبة نمو متوقعة فى الاقتصاد المصرى ستصل إلى 4% على خلفية القرارات والمشاريع التى تعمل عليها مصر لمواجهة التحديات.

وتابع:" متفائل بالرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذه بعض القرارات الحاسمة والصعبة مثل رفع الدعم عن بعض السلع كما أنه اهتم بالضريبة على القيمة المضافة.. لقد تجاوزت مصر مرحلة صعبة و لا أقول ذلك من باب المجاملة".

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