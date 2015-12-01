محافظ الفيوم ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء فى شهيد كمين المنوات

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم ، أمس، بتأدية واجب العزاء في شهيد الواجب الوطنى الجندى محمد زارع طه أحد أبناء عزبة عبد النبى حسين التابعة للوحدة المحلية بقرية العدوة بمركز الفيوم الذى استشهد في الحادث الارهابي بكمين المنوات بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تعازيه لأسرة الشهيد وعائلته، وقام بمواساة والده وأشقاءه معرباً لهم عن بالغ حزنه وأسفه الشديد لفقدان بطل من أبطال قوات الشرطة المصرية البواسل الذين يوصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والدفاع عن منشآته وأراضيه ويقدمون أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً للوطن، مؤكداً أن حق شهداء الوطن لن يضيع هدراً وأن القصاص يقف للجناة بالمرصاد، مشيراً أنه سيتم اطلاق اسم الشهيد على أحد مساجد القرية تخليداً لإسمه وذكراه حيث أنه أحد الأبطال الذين لقوا حتفهم دفاعاً عن الوطن.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ويد الإرهاب الأسود لن تنال من وحدة مصر ولن تثنينا عن القيام بمهامنا والأعمال المنوطة بنا، بل تزيدنا قوة وصلابة وتماسكاً للمضى قدماً فى تحقيق التقدم المنشود لوطننا الحبيب مصر الذى ولدنا على أرضه ونستنشق هواءه ونشرب من نيله.

يذكر أن المجند الشهيد محمد زارع طه ينتمى لأسرة بسيطة مقيمة بعزبة عبد النبى حسين بقرية العدوة بمركز الفيوم ووالده زارع طه كان يعمل عسكرى بجهاز الشرطة وهو الآن بالمعاش ووالدته ربة منزل، وله شقيقان بدون عمل، وهو أحد الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم في حادث كمين المنوات بالجيزة الذي وقع صباح السبت الماضى.