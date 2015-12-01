ابن فهد: الاحتفال ليس ذكرى وطنية بل عمل دؤوب

نظمت وزارة البيئة والمياه بمقرها في دبي وأبوظبي عددا من الفعاليات بهذه المناسبة إذ عبّر موظفو الوزارة والمشاركون خلال الاحتفالات عن حبهم لدولة الإمارات وامتنانهم لمؤسسي الدولة.

وبهذه المناسبة رفع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات كافة.

وأكد معاليه، أن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد ذكرى وطنية تنتهي بانتهاء الحدث بل هو عمل دؤوب دائم يعزز النماء والازدهار ويحمل مضامين سامية ترسخ معاني الولاء والانتماء وتضحيات كبيرة تجسد قيم الحب والوفاء لهذا الوطن، مبدياً في الوقت نفسه دور جنودنا الأبطال وأبطال الحزم وإعادة الأمل بعد تقديمهم لأرواحهم فداء للوطن ومقدساته مسطرين أروع البطولات التي سيكتبها التاريخ بمداد من العز والفخر.