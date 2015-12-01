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أنور قرقاش: الإمارات ضد التطرف والإرهاب

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أنور قرقاش: الإمارات ضد التطرف والإرهاب أنور قرقاش: الإمارات ضد التطرف والإرهاب

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مواقف الإمارات واضحة؛ فهي ضد التطرّف والإرهاب، وضد التوغل الإقليمي في الشأن العربي، ومع تعزيز الاعتدال العربي، وتعمل لهذه الأهداف.

جاء ذلك في تدوينات لمعاليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «أقرأ رواية خيالية في Libya Observer أرسلها صديق، وأستغرب من الكذب والفبركة في الأخبار التي تتناول الإمارات ومواقفها.

وأضاف: الأخبار التي تعتمد على التسريبات وأعشار الحقائق وموجهة من تيار لا يكنّ للإمارات إلا الحقد والحسد أصبحت في بعض رواياتها قريبة من قصص الجاسوسية.

وقال معاليه: الإمارات لعلم هؤلاء مواقفها واضحة؛ فهي ضد التطرّف والإرهاب، وضد التوغل الإقليمي في الشأن العربي، ومع تعزيز الاعتدال العربي، وتعمل لهذه الأهداف.

مؤكداً معاليه أن:»من يحسد ويحقد معروف ويسعى إلى البناء على جزيئيات من الوقائع ليخرج بقصص خيال جاسوسية في سعيه لاستهداف الإمارات والقيم التي تمثلها«.

وختم معاليه تغريداته بالقول:»نعرف مروجي هذه الروايات، وعلى رأسها إعلامية ومواقع ثانوية مغمورة، خسرت صراع الأفكار في ظل فوضى المشهد العربي، وغدت كمن يشتم بعد المباراة".

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