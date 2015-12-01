النعيمي يأمر بالإفراج عن 49 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 49 سجيناً أثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال قضائهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 44.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص صاحب السمو حاكم عجمان على إعطائهم فرصه لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك تكريساً لروح التسامح التي يحرص سموه على أن تظل سمة من سمات المجتمع الإماراتي، ومن شأن القرار أن يبعث في نفوس المفرج عنهم، روح التفاؤل بالمستقبل، ويكون دافعاً لتقويم سلوكهم، فضلاً عما يشكله من حافز لغيرهم من المحكوم عليهم، للاقتداء بهم ونيل مثل هذا العفو مستقبلاً.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحتهم بالعودة إلى أسرهم. من جهته، رفع العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام القيادة العامة لشرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على مبادرته بالعفو عن المحكومين.