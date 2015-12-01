من عالم السياسة إلي الحياة الخاصة.. أشهر قادة العالم داخل القفص الذهبي

تقرير – محمد سويلم

تعودنا دائمًا على مشاهدة الرؤساء أثناء الإدلاء بمواقفهم السياسية عبر نشرات الأخبار، لكن هل تطرق فكرنا للنظر بعيداً عن السياسة وبالتحديد يوم زفافهم؟.

«هيلاري رودهام وبيل كلينتون»

ونبدأ بقصية سيدة القصر الحديدية «هيلاري كلينتون»، زواج هيلاري رودهام من بيل كلينتون لم يلغ عقلها، فقد استمرت في عملها كمحامية عندما كان يعمل بيل حاكما لولاية أركانساس، ويقول البعض إن راتبها في تلك المرحلة كان يفوق راتب زوجها بأضعاف.

وقد اختيرت في تلك الفترة بوصفها واحدة من أفضل 100 محام على مستوى الولايات المتحدة، كما أنها صبرت على نزوات زوجها العاطفية المتكررة.

خلال فترة حكم بيل كلينتون لأركانساس تعرض لاتهامات مختلفة بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة، ويقال إن هيلاري ضاقت كثيرا بتلك الاتهامات وفكرت أحيانا في الطلاق ولكنها غلبت عقلها على قلبها وفضلت الاستمرار في زواجها مما حير الكثيرين.

«أوباما وميشال»

ويبدو أن حب أوباما لزوجته نال إعجاب واهتمام كبير، حتى أنه سيتم قريبًا تصوير فيلم سينمائي بعنوان “Southside with you” يروي قصة الحب التي جمعت بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل حينما كانا طالبان في كلية الحقوق بجامعة هارفورد.

وتزوج الاثنان في 3 أكتوبر 1992، في كنيسة الثالوث المتحدة في شيكاغو ورزقا ببنتين إلى أن أصبح رئيس أمريكا.

وقالت “ميشيل” في مقابلة أجرتها في شهر مارس الماضي مع صحيفة (هفنجتون بوست) الأمريكية، إنها مع مرور الوقت تعلمت أن تغفر لزوجها العادات التي فرضها عليه منصبه كرئيس لأمريكا منذ 7 سنوات.

وأضافت “ميشيل” قائلة: “الرحلات التي نقوم بها سويا، الفرحة والمتعة التي نعيشها، التحديات التي نواجهها، وكذلك بنتينا الجميلتين اللاتي رزقنا إياهم، كل ذلك يجعلنا نلتمس له الاعذار عندما يلقى بجواربه على الأرض أو يروي تلك القصة التي سبق ورددها 100 مرة ويريد مننا أن نضحك عليها كما لو أننا نسمعها لأول مرة”.

حفل زفاف باراك أوباما وزوجته ميشال

«الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا»

وروى الملك عبدالله الثاني في كتابه «فرصتنا الأخيرة» تفاصيل لقائه مع الملكة رانيا العبدالله وطلبه الزواج منها :

في شهر أغسطس من العام 1992 كنت قائداً لكتيبة المدرعات الملكية الثانية، وكنا نجري مناورات وتديبات ميدانية حيث بقينا أنا ورجالي في معسكر صحراوي ننام في الخيام طوال شهرين متواصلين دون انقطاع .

على صعيد الإقامة كنا نكتفي بالأساسيات فلكي استحم مثلاً مددت ما يشبه الأنبوب إلى خزان للماء يستمد حرارته من أشعة الشمس ، وانقضى الأمر انهينا تدريباتنا بنجاح فقال لي قائد اللواء إن بإمكاننا ، أنا والضباط الأخرين ، أن نذهب في إجازة ليلة واحدة .

خلعت اللباس العسكري وارتديت قميصاً بسيطاً وحذاءاً خفيفاً وقدت سيارتي إلى عمان .ما أن وصلت إلى المنزل حتى اتصلت شقيقتي عائشة وقالت ‘ علمت أنك في المدينة ، لما لا تأتي إلى العشاء ؟ ‘ فقلت لها : ‘ في الحقيقة أشعر بحاجة إلى حمام ساخن وسرير مريح ولا شئ سوى ذلك ‘ ، لكنها لم تكن قد رأتني منذ مدة فوعدتني أن اللقاء سيكون بسيطاً ولن يطول ، وبما أنني كنت قد عشت طوال شهرين على الفاصوليا والسباغيتي المعلبة، كان من الصعب أن أرفض الدعوة لعشاء لذيذ .

واختتم الملك عبدالله الحديث عن مقتطفات كتابه بـ “أخيراً التقى والدي إلى والد رانيا، وتحدث، وفق التقاليد، عن الأسباب التي تجعل من زواجنا مشروع عائلة ناجحة، كنت في حالة من التوتر الشديد حتى أنني لم أعد أذكر الكثير مما قاله والدي ثم اعلن والد رانيا موافقته فعم الفرح” .

«بوتين و لودميلا أليكساندروفنا»

قيصر روسيا «بوتين» أشهر عازب فى عالم السياسة ، فى عالمه الخاص حيث يعشن نسائه فى عزلة لايعرف أحد عنهن شئ ، “لودميلا أليكساندروفنا بوتينا” ..مطلقة “بوتين” من مواليد 6 يناير، 1958 في ليننجراد،. عملت في صباها كمضيفة في رحلات محلية تخرجت عام 1986.. تجيد الاسبانية والالمانية .في عام 1993 تعرضت لحادث سيارة خطير هدد حياتها وخرجت منه بجروح خطيرة، وبعد هذه الحادثة أصبحت من طائفة الأرثوذكس حلمت بحياة عائلية بسيطة، وأرادت أن تكون زوجة مخلصة في منزل العائلة، لم تتمنى في يوم من الأيام أن تكون من نساء المجتمع الشهيرات.. تعشق الغموض، والبعد عن الحياة العامة مثل بوتين ,ولكنها كانت تضطر للظهور بين الحين والآخر بحكم مركزها مرتدية ثياباً ابعد ما تكون عن الاناقة، متخلية عن المجوهرات ومفضلة الازياء الاعتيادية التقليدية الموجودة في المحال التجارية العادية…معروف عنها أنها امرأة قنوعة، تؤمن بقوة ببوتين وسطوته،، وتراه “موسوعة متحركة” في المعلومات التاريخية والسياسية، ..لم تكن تتدخل في شؤون عمله .. وكانت لودميلا تدلل بوتين بلقب «لابوشكا» أو «القدم الكبيرة،.على الجانب الاخر لم يتدخل بوتين يوماً في كيفية تربيتها لابنتيهما، تاركاً لها حرية التعامل معهما، والطريف أن أبنتى قيصر روسيا بوتين كانتا تجبرا على النوم قبل الحادية عشرة مساء، وإلا فإنهما سيحرمان من قضاء عطلة نهاية الاسبوع مع رفيقاتهما.

«جورج وباربرا بوش»

جورج وباربرا بوش يحتفلان، بدأت علاقتهما الرومانسية عندما تقابلا في حفلة للكريسماس في أكاديمية فيليبس في آندوفر، عندما كان الرئيس بلغ من العمر 16 عاماً.

واحتفلا بخطوبتهما بعد عام ونصف قبل أن يسافر جورج للخدمة في الجيش للحرب العالمية الثانية، وهما ما زالا يحبان بعضهما وكأنهما شخص واحد.